В Крыму туристку унесло на сапборде в море

В Крыму спасли туристку из Москвы, унесенную на сапборде в море
true
true
true

Спасатели Крыма эвакуировали туристку из Москвы, которую ветром унесло в открытое море на сапборде, девушка отправилась кататься без спасательного жилета. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Инцидент произошел на городском пляже в Сакском районе республики. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым, из-за отжимного ветра женщину стремительно унесло от береговой линии. Поняв, что сил для возвращения назад не хватает и оказавшись в 4 километрах от суши, москвичка оперативно набрала номер экстренной службы 112.

Спасательные подразделения были подняты по тревоге незамедлительно. Благодаря оперативным действиям специалистов МЧС, сапбордистку благополучно эвакуировали на берег.

До этого на Сахалине сотрудники МЧС спасли несовершеннолетнего, которого унесло в открытое море в районе города Корсакова. Группа подростков отдыхала на берегу, один из них решил поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент подростка стало всё дальше уносить от берега. Очевидцы обратились в экстренные службы. Поблизости находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он подплыл к подростку и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее на Дальнем Востоке мужчину унесло в море на бочке из-под топлива.

