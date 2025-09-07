Юрист дал советы, как разделить наследство, чтобы избежать семейных конфликтов

Семейные споры при разделе наследства возникают чаще всего тогда, когда есть несколько наследников и существенные активы: недвижимость, доли в бизнесе, транспорт. Если заранее не продумать механизм передачи, конфликты почти неизбежны. Кандидат юридических наук, юрист-практик по защите инвесторов, основатель Юридического партнерства «Мелешко Консалтинг» Антон Мелешко рассказал «Газете.Ru», как избежать конфликтов при разделе наследства.

«Типичная ситуация: двое детей наследуют квартиру. Если отношения натянутые, возникает вопрос: продавать или жить совместно. При равных долях договориться особенно сложно. Еще труднее, когда объектов несколько — бизнес, квартиры, автомобили. Тут без четкого плана конфликты практически гарантированы», — поясняет эксперт.

По его словам, базовый инструмент — завещание. Оно позволяет при жизни распределить имущество и оформить все документально. Но завещание можно оспорить, и всегда действует правило обязательной доли: наследник, которого обошли вниманием, все равно получит часть имущества.

«Например, родители считали, что один ребенок менее достоин наследства, но закон дает ему право на обязательную долю», — отмечает юрист. Аналогично, обязательная доля сохраняется и за внебрачными детьми, которые могут вступить в наследство через суд.

Помимо завещания существуют и другие механизмы. Это дарение — когда имущество передается наследнику при жизни собственника. Такой вариант позволяет исключить споры, но требует готовности расстаться с активом заранее. Брачный договор и соглашение о разделе имущества помогают закрепить права супругов и детей, чтобы после смерти одного из родителей не возникали противоречия. Еще один способ снизить риски — заранее оформить доли в недвижимости и закрепить их в документах.

Для крупных состояний удобнее использовать личные фонды.

«Обычно речь идет о капитале от 100 млн рублей. Но это не только бизнес-империи: 2–3 квартиры в Москве или Петербурге — уже подходящий объем», — уточняет Мелешко.

Личный фонд при этом находится вне наследства и вне правил раздела совместно нажитого имущества: это юридическое лицо, а не наследодатель или супруг. На него не распространяются нормы о наследовании или разделе активов между супругами, и лишь в редких случаях возможны споры об оспаривании сделок по передаче имущества в фонд.

Личный фонд позволяет собственнику заранее определить, кто и при каких условиях получит имущество или доходы от него. В отличие от завещания, в документах фонда можно прописать любые условия: например, что наследник получает квартиру только после окончания вуза или что доходы разрешено тратить исключительно на образование и лечение.

Отсутствие наследственного планирования, особенно в бизнесе, приводит к громким корпоративным конфликтам. В России это истории Natura Siberica и производителя сырков «Б.Ю. Александров». В обоих случаях у владельцев было несколько браков и дети от разных жен. Наследники не смогли договориться, что привело к затяжным судебным процессам и падению стоимости компаний.

Есть интересный исторический пример. Так, барон Александр Штиглиц, руководитель Госбанка Российской империи, еще при жизни распорядился средствами и завещал часть капитала на благотворительные проекты и своим сотрудникам. На его деньги была построена Академия художеств в Петербурге, ныне Академия Штиглица. С личным фондом вы можете сделать то же самое.

«Если ничего не предусматривать, наследственные споры почти неизбежны. Активы при этом не просто делятся, а зачастую теряют в стоимости или вовсе утрачиваются. Личный фонд — лишь один из возможных инструментов, если речь идет о значительном имуществе. Но, в любом случае, планировать наследство стоит заблаговременно и только с юристами, которые понимают, как структурировать активы и защитить интересы семьи», — заключает Мелешко.

