Каждый третий россиянин планировал получить жилье по наследству

Чаще всего у россиян получается купить собственное жилье в возрасте 30-35 лет
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый пятый (18%) россиянин планировал купить собственную квартиру в возрасте 25-30 лет, но лишь 11% действительно смогли это сделать. Каждый третий (29%) планировал получить жилье по наследству, однако в реальности эти планы сбылись лишь у 25% опрошенных.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследование также показало, что чаще всего россиянам удается обзавестись собственным жильем в возрасте от 30 до 35 лет (29%), но лишь 15% изначально планировали купить квартиру в этом возрасте. При этом каждый пятый (22%) вообще не рассчитывал на покупку жилья.

«Ожидания россиян нередко отстают от рыночных реалий: даже с поддержкой родителей многим не удается уложиться в запланированные сроки покупки жилья. Это подтверждает портрет ипотечного заемщика: средний возраст россиянина, оформляющего ипотечный кредит, составляет 36 лет. Около 25% – в возрасте 40-50 лет, а еще 20% сделок заключены с клиентами до 30 лет, а на возраст старше 50 лет приходится 5%», — комментирует пресс-служба компании.

Интересно, что вопреки ожиданиям, в решении квартирного вопроса россиянам нередко приходится рассчитывать только на себя. Так, большинство тех, кто купил квартиру самостоятельно, не имели стартового капитала (47%) и опирались только на собственные накопления. 40% получили значительную финансовую поддержку от родителей и родственников, а 13% купили свое жилье, продав квартиру, которая досталась по наследству.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.

