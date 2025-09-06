Меликов не оценил посвященную ему песню

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал посвященную ему песню, назвав ее несмешной шуткой. Своей реакцией он поделился в Telegram-канале.

«Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию», — написал он.

Глава республики добавил, что не приемлет подхалимства в любом виде, посему такие «знаки внимания» ему неприятны.

Песня распространилась в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Меликов, обратившись к ее автору, призвал его направить свою энергию в нужное русло.

3 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика, которого мать привезла в Китай на лечение. Меликов добавил, что ребенок оказался уроженцем Дагестана.

