На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меликов не оценил посвященную ему песню

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал посвященную ему песню провокацией
true
true
true
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал посвященную ему песню, назвав ее несмешной шуткой. Своей реакцией он поделился в Telegram-канале.

«Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию», — написал он.

Глава республики добавил, что не приемлет подхалимства в любом виде, посему такие «знаки внимания» ему неприятны.

Песня распространилась в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Меликов, обратившись к ее автору, призвал его направить свою энергию в нужное русло.

3 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика, которого мать привезла в Китай на лечение. Меликов добавил, что ребенок оказался уроженцем Дагестана.

Ранее глава Дагестана призвал снести незаконные многоэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами