В Белгородской области дрон атаковал автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автомобиль в селе Грузское Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины, предплечья и лица. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате детонации дрона автомобиль загорелся, пожар был оперативно потушен.

Сегодня Гладков сообщил, что в районе хутора Масычево Грайворонского округа дрон атаковал «Газель», в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения. Еще одного жителя региона не удалось спасти после детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка.

Также губернатор рассказал о ранении мирного жителя при ударе FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости.

Ранее супруги пострадали при взрыве дрона в белгородском селе Ясные Зори.