В метро Москвы мужчина «под солями» пытался облизнуть девочек-подростков

В столичном метро на станции «Чкаловская» мужчина на эскалаторе отобрал у двух 16-летних девушек напиток, начал их «лапать, хватать за все, что угодно» и попытался облизать. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

Telegram-канал пишет, что в вагоне мужчина приставал к другим женщинам. Очевидцы обращались за помощью к сотрудникам метро «в будке». Им ответили, что «полицейских здесь не бывает», поэтому свидетельница сама вызвала правоохранителей.

На видео со станции она останавливает мужчину, когда он пытается приблизиться к девушкам. При этом он врезается в мраморную колонну. На вопрос, «под чем он», мужчина говорит: «Под солями».

В середине августа в переходе от станции «Театральная» к «Охотному ряду» незнакомец засунул руку в шорты девушки. Когда она резко обернулась и убрала его руку, в ответ услышала: «Извините, не удержался, вы очень симпатичная». Первые три минуты пострадавшая приходила в себя, затем вернулась на «Театральную» и случайно встретила мужчину там и успела его сфотографировать.

Ранее в Москве прохожий ударил девушку ногой за отказ познакомиться.