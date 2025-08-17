На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка обвинила в домогательствах незнакомца из московского метро

Мужчина засунул руку в шорты пассажирке московского метро
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Неизвестный домогался незнакомой девушки в московском метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел вечером 16 августа в переходе от станции «Театральная» к «Охотному ряду». По словам пострадавшей, незнакомец засунул ей руку в шорты, когда она шла по переходу.

«Я резко обернулась и убрала его руку, в ответ услышала «Извините, не удержался, вы очень симпатичная». Первые три минуты я приходила в себя, затем вернулась на «Театральную» и случайно встретила его там. Сразу достала камеру», — поясняет пассажирка.

Ей удалось сделать снимок, который затем она отнесла в полицию и написала заявление. Впоследствии девушка заявила, что злоумышленник был задержан и признался в содеянном.

Ранее в Москве иностранец приставал к четырехлетнему ребенку на заправке.

