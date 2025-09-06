На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД России обратили внимание на доксинг в Telegram

МВД РФ сообщило о доксинге военнослужащих РФ в Telegram после начала СВО
wsf-s/Shutterstock/FOTODOM

Украинские OSINT-сообщества и киберпреступники с 2022 года, то есть с начала СВО, активно занимаются доксингом (сбором и распространением персональных данных) российских военнослужащих в мессенджерах. Об этом МВД РФ сообщило ТАСС.

Там отметили, что обычно доксинг используется для травли и мошенничества, но в случае, если его осуществляют государственные структуры, последствиями могут стать информационные атаки и дестабилизация социально-политической обстановки.

«Чаще всего утекают телефоны, адреса, профили в соцсетях. <..> Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать», — рассказали в ведомстве.

В МВД обратили внимание, что крайне активно такие каналы действуют в Telegram. Несмотря на то, что владелец мессенджера Павел Дуров признал существование проблемы и пообещал бороться с ней, удалены были только несколько ресурсов, распространяющих данные военных и занимающихся шантажом тех, чьи данные были собраны, добавили в министерстве. При этом только за август были удалены сотни ресурсов, занимающихся доксингом обычных граждан.

Ранее Павел Дуров подарил пользователю Telegram подарки на полтора миллиона рублей.

