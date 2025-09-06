Глава Роскосмоса ответил на вопрос про умное кольцо на месте обручального

Баканов признался, что про кольцо его спрашивают чаще, чем про работу

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов признался, что про кольцо его спрашивают чаще, чем про работу. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

В ролике представитель СМИ замечает умное кольцо (электронное устройство с функциями смарт-часов или фитнес-браслета) на безымянном пальце правой руки главы Роскосмоса и просит объяснить, почему Баканов носит его именно там.

«Могу переодеть на любой [палец], чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность», — отвечает чиновник.

Бывший председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Баканов был назначен главой «Роскосмоса» в феврале 2025 года. Он резко увеличил свою популярность в день назначения, когда общественность обратила внимание на его молодой возраст и внимание к внешнему виду и прическе. В марте чиновник выразил надежду, что его успехи на новом посту будут соответствовать репутации «самого красивого чиновника» и «краша всех россиянок».

