Краснодарец решил купить авто через интернет и лишился почти 2 млн рублей

В Краснодарском крае мужчина лишился почти 2 млн рублей из-за покупки авто
Shutterstock

В Краснодарском крае мужчина стал жертвой мошенников, заключив с ними сделку о продаже машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, житель Абинского района искал новый автомобиль на одном из специализированных сайтов. Обнаружив нужную модель, он связался с владельцем, с которым позже для общения перешел в мессенджер.

Хозяин машины запросил за нее 1,9 миллиона рублей. Покупатель с помощью банкомата перевел неизвестному всю сумму, после чего последний перестал выходить на связь. Машину пострадавший так и не получил.

В полиции напомнили, что не стоит переводить средства на подозрительные счета и совершать сделки, не проверив информацию.

До этого в Красноярском крае студентка стала жертвой мошенников. После того, как она попыталась «продлить» договор с сотовым оператором, ей позвонил аферист и, продемонстрировав удостоверение, рассказал о переводах в другую страну с ее счета.

В результате девушка взяла у матери деньги и отправила их на счета. Затем она взяла кредит и также отдала средства неизвестным. Всего она лишилась 10 миллионов рублей.

Ранее в Ярославле мужчина поверил в уголовное дело и отдал мошенникам 9,4 млн рублей.

