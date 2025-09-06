Составлен перечень блюд для стандарта русской кухни

Рабочая группа при министерстве промышленности и торговли России подготовит список из более 200 наименований блюд, которые войдут в стандарт русской кухни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников группы.

Отмечается, что это будут как традиционные блюда, например, уха и блины, так и более сложные — курник, говяжий рубец и визига. В общей сложности перечень будет содержать не менее 250 наименований.

О том, что в России разрабатывается стандарт для популяризации национальной кухни, сообщал в мае этого года замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. Для этого на платформе ведомства была создана рабочая группа. Русская кухня является неотъемлемой частью культурного наследия, но это понятие пока не закреплено на законодательном уровне, отмечал Чекушов.

Ранее главы иностранных делегаций попробовали блюда русской кухни в Кремле.