В МВД составили портрет типичной жертвы дистанционных мошенников

МВД: жертвами дистанционных хищений чаще становятся социально активные граждане
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего жертвами дистанционных хищений становятся социально активные граждане в возрасте от 30 до 70 лет, имеющие стабильную работу, накопления и положительную кредитную историю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД России.

В ведомстве отметили, что такой гражданин, как правило, ведет активный образ жизни, проявляет лояльность к государству. Он также нередко обладает финансовой грамотностью, имеет сбережения и положительную кредитную историю.

5 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 74-летний доцент РГПУ им. Герцена «задекларировал» у аферистов свои сбережения. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», преподаватель гимнастики и фитнеса стал жертвой обмана после серии звонков от неизвестных, представившихся сотрудниками различных служб. Под предлогом якобы обеспечения безопасности сбережений и необходимости их «декларирования» злоумышленники убедили пенсионера обналичить все вклады.

Ранее россиянам назвали фразы мошенников, запускающие режим паники.

