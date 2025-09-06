Неизвестный толкнул детскую коляску в Калуге и причинил ребенку травму головы

В Калуге мужчина толкнул коляску с ребенком и травмировал малолетнего. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Георгия Амелина в микрорайоне Кошелев. Неизвестный мужчина толкнул детскую коляску, в которой в тот момент находился ребенок. В результате малолетний получил ушиб головы.

Сообщение о случившемся зарегистрировали в отделе полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают личность мужчины, толкнувшего коляску. По результатам мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

До этого в Советске пятилетняя девочка проломила лоб, упав на технический этаж в детсаду. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в челябинском парке ребенок разбил голову из-за обрыва цепи качелей.