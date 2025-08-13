На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В челябинском парке ребенок разбил голову из-за обрыва цепи качелей

В Челябинске ребенок получил травмы из‑за обрыва цепи качели
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего в городском парке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на детской площадке в парке Советского района, ребенок получил травму головы из-за обрыва цепи качелей. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности качелей.

До этого в Ленобласти младенца госпитализировали после употребления таблеток с опиоидами. Выяснилось, что мать перепутала таблетки и вместо лекарства от коликов дала сыну препарат мужа от диареи. В составе было вещество с психоактивным действием.

Ранее в Петербурге подростки устроили стрельбу на детской площадке и ранили прохожего.

