В Советске пятилетняя девочка проломила лоб, упав на технический этаж в детсаду

Под Калининградом девочка упала с двухметровой высоты в детсаду и разбила голову
В Советске пятилетняя девочка разбила голову, упав на технический этаж детсада. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Несчастный случай произошел утром 13 августа на территории одного из детских садов, когда сотрудники встречали детей на улице. В этот момент пятилетняя воспитанница отодвинула защитную решетку и упала в незапертое углубление технического этажа.

В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения. По данным «Клопс», у ребенка диагностировали трещину лобной кости и травму руки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.

До этого в московском детском саду на воспитанников напали пчелы. Инцидент произошел в образовательном учреждении на Братеевской улице. По предварительной информации, насекомые атаковали сразу нескольких детей, которые находились во дворе сада. Директор школы №998 Антон Малыш в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил факт инцидента. Он отметил, что воспитатели незамедлительно отреагировали на случившееся и завели детей в помещение, а после вызвали скорую помощь. Госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Петербурге младенец проглотил батарейку и оказался в реанимации.

