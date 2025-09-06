На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина роста престижа рабочих профессий в России

HR-эксперт Романова: выгорание от офиса повысило престиж рабочих профессий
Илья Питалев/РИА Новости

Согласно данным HH, сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. А по данным ВЦИОМ, престиж рабочих профессий в России вырос втрое с 2021 года. HR-директор Lеvel Group Валентина Романова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила причины роста престижа рабочих профессий.

Как рассказывает эксперт, рост оплаты труда рабочих стимулирует интерес к специальности среди населения, а также положительно влияет на ее восприятие. В свою очередь, увеличение зарплат рабочих вызвано дефицитом кадров в строительной отрасли.

«Мы наблюдаем недостаток специалистов в индустрии – как узких, так и широкого профиля. Особенно не хватает инженеров, проектировщиков, конструкторов, специалистов для монолитных работ, кладки и облицовки фасадов. Это подтверждают и данные Росстата за 2024 год, согласно которым рынок не досчитывает около 112 тысяч строителей и рабочих. У такого дефицита сразу несколько причин: динамичное развитие отрасли, демографическая яма и изменение миграционной политики. Ключевые показатели строительства растут несоразмерно количеству рабочих в отрасли, что провоцирует дефицит. Ужесточение миграционной политики и снижение курса рубля привели к оттоку мигрантов, что также усугубило ситуацию с рабочими. И на это дополнительно наложился демографический спад 1990-х – 2004-х годов и отток кадров», — объяснила она.

Однако рост зарплат, по словам Романовой, хотя и существенный, но не единственный фактор. На положительное восприятие рабочих специальностей повлияло и общее выгорание людей от офисной работы.

«По данным международных исследований, более 40% офисных работников в мире испытывают профессиональное выгорание. В ответ на такую тенденцию растет интерес к рабочим специальностям, которые предлагают то, чего остро не хватает современному работнику: осязаемый результат труда, четкие границы рабочего времени и возможность физически «отключиться» от работы. Думаю, рост престижа рабочих специальностей — следствие не только кризиса мотивации офисных работников, но и разницы поколений в восприятии профессий. Так, согласно нашим данным, уже каждый пятый зумер считает карьеру в производстве привлекательной», — заявила эксперт.

Романова также отмечает, что положительное влияние на восприятие рабочих профессий оказывает тренд на DIY (сделай своими руками), так как повышает ценность профессиональных навыков в глазах потребителя.

Ранее эксперт рассказал, в каком случае стоит поступать в вуз после колледжа.

