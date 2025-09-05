На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил мать за невкусный обед и напал на полицейского в поликлинике

В Новгородской области дали срок мужчине, избившему мать за невкусный обед
Depositphotos

В Новгородской области мужчине, который избил мать за невкусный обед, дали срок. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес удары своей матери из-за недовольства приготовленным ею обедом, а затем толкнул ее, в результате чего женщина ударилась головой о печку и шкаф.

Позже, также в пьяном виде, агрессор публично оскорбил участкового в поликлинике, а также нанес ему удары по ногам и схватил за форменное обмундирование.

В результате ранее судимого россиянина признали виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ. Суд назначил ему окончательное наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянин избил трехмесячного сына из-за плача.

