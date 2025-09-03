На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил трехмесячного сына из-за плача

В ХМАО мужчина может получить 10 лет колонии за избиение младенца
В Когалыме возбуждено уголовное дело против 44-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собственного трехмесячного сына из-за того, что ребенок плакал. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 30 августа 2025 года. Мужчина, находясь дома в сильном алкогольном опьянении, пришел в ярость из-за плача своего трехмесячного сына, он умышленно нанес младенцу несколько ударов ладонью по голове. Малолетний получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омской области будут судить молодую мать, сломавшую ребра сыну-младенцу.

