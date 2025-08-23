На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области мужчина спас двух братьев из горящего дома

В Ростовской области прохожий вытащил из горящего дома двоих детей
true
true
true
close
МЧС Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после пожара в частном доме, малолетних братьев из огня спас сосед. Об этом сообщает МЧС региона.

Пожар на улице Комсомольской произошел 20 августа. В момент возгорания взрослых дома не было, а двое братьев, двух и трех лет, оставались одни. Соседи, заметившие дым, вызвали экстренные службы.

На помощь детям пришел сосед, мужчина пробрался в горящую постройку через окно и вынес братьев на свежий воздух. Несовершеннолетние получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Прибывшие расчеты МЧС России ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

До этого таксист спас троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом. Ему удалось вывести детей на улицу, еще пятерых человек эвакуировали прибывшие на место пожарные. Один из спасателей вынес из горящей квартиры собаку.

Ранее на Урале школьник спас детей из горящего общежития

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами