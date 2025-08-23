В Ростовской области мужчина спас двух братьев из горящего дома

В Красносулинском районе Ростовской области двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после пожара в частном доме, малолетних братьев из огня спас сосед. Об этом сообщает МЧС региона.

Пожар на улице Комсомольской произошел 20 августа. В момент возгорания взрослых дома не было, а двое братьев, двух и трех лет, оставались одни. Соседи, заметившие дым, вызвали экстренные службы.

На помощь детям пришел сосед, мужчина пробрался в горящую постройку через окно и вынес братьев на свежий воздух. Несовершеннолетние получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Прибывшие расчеты МЧС России ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

До этого таксист спас троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом. Ему удалось вывести детей на улицу, еще пятерых человек эвакуировали прибывшие на место пожарные. Один из спасателей вынес из горящей квартиры собаку.

Ранее на Урале школьник спас детей из горящего общежития