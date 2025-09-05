На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина жестоко избил знакомую в петербургском подъезде и сломал ей нос

В Петербурге мужчина жестоко избил знакомую в подъезде и сломал ей нос
close
Depositphotos

В Петербурге 40-летний мужчина напал на 24-летнюю знакомую в подъезде и жестоко избил ее. Об этом со ссылкой на Управление вневедомственной нацгвардии по городу сообщает spb.aif.ru.

Инцидент произошел 4 сентября на Выборгском шоссе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою знакомую в подъезде жилого дома. Диспетчер управляющей компании, заметивший драку на камерах видеонаблюдения, нажал тревожную кнопку для вызова охраны.

В результате пострадавшая с серьезными травмами головы, переломом носа, ссадинами и гематомами была госпитализирована. Нападавший задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее россиянин жестоко избил жену и сломал ей пять ребер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами