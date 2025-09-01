Россиянин жестоко избил жену и сломал ей пять ребер

В Оренбургской области мужчина напал на жену и сломал ей пять ребер

В Бугуруслане возбуждено уголовное дело против местного жителя, жестоко избившего жену, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает kp.ru.

Семейная пара распивала дома спиртные напитки, в какой-то момент между нетрезвыми супругами возникла ссора. В ходе конфликта мужчина набросился на жену и жестоко избил. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В больнице у нее диагностировали перелом пяти ребер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

