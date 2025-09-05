Константину Богомолову присвоили звание «Заслуженный деятель искусств РФ»

Художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной Константину Богомолову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Церемония награждения состоялась 5 сентября, сообщает Telegram-канал «Культурненько».

Награду режиссеру вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Решение о присвоении Богомолову звания «Заслуженный деятель искусств РФ» было принято президентом России Владимиром Путиным 21 июля. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной»», — говорится в документе.

Напомним, Богомолов возглавляет театр с 2019 года. Под его руководством коллектив реализовал ряд значимых проектов, которые получили широкое признание как у зрителей, так и у критиков.