В Англии могут сократить тысячи сотрудников больниц в рамках реорганизации

Guardian: в Англии могут уволить более 150 тыс медиков в рамках реорганизации

Больницы Великобритании могут уволить более 150 тысяч сотрудников в рамках реорганизации. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на объединение британских медицинских организаций NHS Confederation.

По информации издания, новый гендиректор NHS England Джим Мэки поручил более 200 филиалам, предоставляющим медицинские услуги, поручил сократить корпоративные расходы в половину к концу 2025 года.

«Если 215 филиалов (NHS Confederation. — «Газета.Ru») реализуют эти меры, то это может привести к потере от 41 100 до 150 700 рабочих мест с учетом того, что в них работает 1,37 миллиона человек», — говорится в публикации.

Также Мэки поручил NHS создать специальный фонд для покрытия расходов из-за увольнений сотрудников.

До этого министр финансов Великобритании Рейчел Ривс говорила, что Правительство Великобритании планирует сократить десять тысяч сотрудников государственной гражданской службы на фоне экономических проблем.

Ранее сообщалось, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих.