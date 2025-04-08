Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии могут сократить тысячи сотрудников больниц в рамках реорганизации

Guardian: в Англии могут уволить более 150 тыс медиков в рамках реорганизации
close
Shutterstock

Больницы Великобритании могут уволить более 150 тысяч сотрудников в рамках реорганизации. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на объединение британских медицинских организаций NHS Confederation.

По информации издания, новый гендиректор NHS England Джим Мэки поручил более 200 филиалам, предоставляющим медицинские услуги, поручил сократить корпоративные расходы в половину к концу 2025 года.

«Если 215 филиалов (NHS Confederation. — «Газета.Ru») реализуют эти меры, то это может привести к потере от 41 100 до 150 700 рабочих мест с учетом того, что в них работает 1,37 миллиона человек», — говорится в публикации.

Также Мэки поручил NHS создать специальный фонд для покрытия расходов из-за увольнений сотрудников.

До этого министр финансов Великобритании Рейчел Ривс говорила, что Правительство Великобритании планирует сократить десять тысяч сотрудников государственной гражданской службы на фоне экономических проблем.

Ранее сообщалось, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами