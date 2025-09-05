На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская школьница получила электротравму на железной дороге

В Красноярске девочку забрали в больницу после травмы на железной дороге
Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири»

В Красноярске опасные развлечения девочки-подростка на железной дороге закончились для нее госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел вечером 4 сентября в районе дома №18 по улице Телевизорной.

«Ребенок забрался на мост и получил электротравму. Очевидец сообщил о произошедшем в экстренные службы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую забрали в больницу. Там ей диагностировали ожоги разной степени тяжести.

До этого в Новосибирской области при похожих обстоятельствах пострадал 13-летний мальчик. Школьник вместе с друзьями забрался на крышу стоявшей электрички на станции. Когда состав тронулся, 13-летний мальчик оказался на критически близком расстоянии от провода контактной сети, подростка ударило током. Пострадавший выжил, но получил многочисленные ожоги.

Ранее в Подмосковье осудили взрослого зацепера, вовлекавшего детей в опасное занятие.

