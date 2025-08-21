В Новосибирске 13-летний зацепер выжил после удара током на крыше поезда

В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, трое подростков забрались на крышу поезда, один из них получил удар током. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Трое подростков, самому младшему из которых 13- лет, забрались на крышу стоявшей электрички на станции. Когда состав тронулся, 13-летний мальчик оказался на критически близком расстоянии от провода контактной сети, подростка ударило током. Пострадавший выжил, он госпитализирован с многочисленными ожогами.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы о неисполнении обязанностей. Сотрудники транспортной полиции передадут результаты проверки в специалисты Следственного комитета на транспорте.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошел по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызывать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.

Ранее в Челябинске подростка нашли на крыше электрички.