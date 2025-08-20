Взрослого зацепера, вовлекавшего детей в опасное занятие, осудили в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор 34-летнему зацеперу, который вовлекал в это занятие детей. Об этом сообщает mk.ru.

Все началось в ноябре 2024 года, когда в отношении на тот момент 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Выяснилось, что он через социальные сети вовлекал несовершеннолетних в зацепинг. Во время одного из опасных экспериментов 17-летняя не выжила, упав с движущегося электропоезда «Ласточка».

Подсудимый признал вину и раскаялся. Установлено, что он состоял на учете у психиатра с 2004 года и 25 раз привлекался к административной ответственности за предыдущий год. Королевский городской суд признал его виновным и назначил мужчине наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области подростка ударило током на крыше поезда.