Во Франции 9-летняя девочка получила степень бакалавра, установив рекорд

Девятилетняя девочка установила рекорд, став самой молодой француженкой, получившей степень бакалавра, пишет издание 20 minutes.

Министерство национального образования Франции подтвердило, что она успешно сдала экзамены в июле 2025 года, побив достижение Артура Рамандрисоа, который окончил школу в возрасте 11 лет и 11 месяцев в 1989 году.

Экзамен по математике, физике и химии она сдала со второй попытки, поэтому она получила диплом без отличия. Обучение девочка проходила в частном институте ISOSET в Клиши, где применяется экспериментальный метод Aleph. Этот подход описывается как «синтез навыков с устранением избыточности и созданием адаптированной психологической экосистемы». Представители школы утверждают, что их ученики «живут своей жизнью как обычные дети, но учатся по индивидуальной программе».

Семья выпускницы предпочла остаться анонимной. Известно лишь, что она родилась во Франции, имеет гражданство Гренады и в настоящее время учится в Дубае. В институте подчеркнули, что у девочки «нормальный IQ» и ее успех объясняется именно системой обучения, а не феноменальными врожденными способностями.

Ранее 50-летняя женщина поступила в юридический институт, изучив книги, оставленные сыном.