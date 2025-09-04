На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
50-летняя женщина поступила в юридический институт, изучив книги, оставленные сыном

SCMP: 50-летняя китаянка поступила в юридический институт благодаря книгам сына
true
true
true
close
Douyin

Женщина в Китае в 50 лет поступила в юридический институт после изучения книг, оставленных ее сыном, пишет South China Morning Post.

Как рассказала китаянка по фамилии Ян, она получила письмо о зачислении в магистратуру Юго-Западного лесного университета в Куньмине, где начнет обучение по специальности «Право». Ее путь к этой мечте длился десятилетия — и стал возможен благодаря учебникам, оставленным сыном.

«Однажды со мной произошел несчастный случай, и я стала инвалидом. Я потеряла работу. У меня началась депрессия. Сейчас мне 50, и я начинаю новый путь — мечтаю получить степень магистра», — прокомментировала женщина.

Женщина добавила, что два года назад, когда ее сын провалил вступительные экзамены в аспирантуру, она взяла его учебники, чтобы помочь разобраться в ошибках. Однако, пролистав материалы, поняла, что материал ей под силу самой.

Так началась ее подготовка к экзаменам. Самым трудным оказался английский язык — Ян не говорила на нем более 20 лет. Тем не менее, благодаря упорству и поддержке семьи, она дважды сдавала вступительные экзамены и, наконец, добилась успеха.

Обучение в магистратуре Ян будет финансировать за счет пенсии.

«Некоторые на пенсии танцуют или путешествуют. Моя пенсия — это учеба. Это будет замечательно», — уверена она.

Ранее охранник университета смог сам подготовиться к экзаменам и стал юристом.

