Актрису Тарасову вызвали на допрос через мессенджер WhatsApp

Тарасова заявила, что следователь вызвала ее на допрос по WhatsApp

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, заявила, что следователь вызвала ее на допрос по мессенджеру WhatsApp (Meta (признана в России экстремистской и запрещена)* признана экстремистской организацией в РФ). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Первый раз меня вызвали в полицию по WhatsApp с незнакомого номера, я даже не поняла, что это сотрудники МВД мне пишут. И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос», — сказала актриса.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Аглая Тарасова известна своими ролями в таких кинолентах, как «Лед» (2017), «Марафон желаний» (2020), «Холоп 2» (2023) и «Воздух» (2023). Кроме того, она принимала участие в съемках сериалов «Интерны» (2010-2016) и «Беспринципные» (2020).

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками.