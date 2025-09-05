На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей после просьбы жениться на ней

В Индии 26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии 26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей после ее просьбы взять ее замуж. Об этом сообщает India Today.

Как удалось установить следователям, 52-летняя Рани познакомилась с будущим партнером в соцсетях. По предварительной информации, женщина использовала фильтры, чтобы скрыть возраст и понравиться новому знакомому. Их онлайн-общение переросло в близкие отношения. Периодически пара встречалась в отелях Фаррухабада. По информации полиции, в какой-то момент мужчина занял у любовницы крупную сумму.

Со временем любовница стала давить на партнера, чтобы тот женился на ней. 10 августа пара встречалась в одном из отелей города Майнпури. Там женщина вновь заявила, что хочет замуж, а также потребовала у возлюбленного вернуть долг. Мужчина разозлился и в порыве ярости расправился с любовницей. После этого он скрылся.

В начале сентября преступника задержали, мужчина содержится под стражей.

Ранее в Индии ученик поджег учительницу из-за неразделенной любви к ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами