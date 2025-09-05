26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей после просьбы жениться на ней

В Индии 26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей после ее просьбы взять ее замуж. Об этом сообщает India Today.

Как удалось установить следователям, 52-летняя Рани познакомилась с будущим партнером в соцсетях. По предварительной информации, женщина использовала фильтры, чтобы скрыть возраст и понравиться новому знакомому. Их онлайн-общение переросло в близкие отношения. Периодически пара встречалась в отелях Фаррухабада. По информации полиции, в какой-то момент мужчина занял у любовницы крупную сумму.

Со временем любовница стала давить на партнера, чтобы тот женился на ней. 10 августа пара встречалась в одном из отелей города Майнпури. Там женщина вновь заявила, что хочет замуж, а также потребовала у возлюбленного вернуть долг. Мужчина разозлился и в порыве ярости расправился с любовницей. После этого он скрылся.

В начале сентября преступника задержали, мужчина содержится под стражей.

