Влюбленный в учительницу школьник поджег ее из-за обиды и отсутствия взаимности

Школьник из Индии влюбился в учительницу и напал на нее в ее же доме. Об этом сообщает Ythisnews со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. 18-летний молодой человек пришел к дому 26-летнего педагога, облил ее бензином и поджег, после чего скрылся с места.

В результате женщина получила ожоги 15% тела, ее госпитализировали. Несмотря на то, что ожоги были серьезными, жизни пациентки ничего не угрожало.

Юношу оперативно арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он знал учительницу около двух лет и был влюблен в нее, но она не отвечала взаимностью.

Позже его чувство переросло в обиду после того, как на одном из праздников молодой человек сделал педагогу неуместное замечание по поводу внешнего вида. Она сочла его слова оскорбительными и обратилась в администрацию школы.

На данный момент пострадавшая восстанавливается под наблюдением врачей.

Ранее учительница изнасиловала 11-летнего ребенка и обвинила его в домогательствах.