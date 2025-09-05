На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал главную опасность подросткового курения

Врач Холдин: у подростков никотиновая зависимость формируется крайне быстро
Shutterstock

У подростков никотиновая зависимость формируется гораздо быстрее, чем у взрослых. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. По его словам, которые цитирует «Радио 1», юный мозг находится в стадии активного развития и никотин легко встраивается в процессы синтеза дофамина (гормона удовольствия).

«Из-за этого никотиновая зависимость у подростков формируется всего за несколько недель. При этом протекает она в тяжелой форме: подростки выкуривают в сутки больше сигарет», — сказал Холдин.

Он подчеркнул, что важно максимально отсрочить первую пробу никотина, в том числе, в форме электронных сигарет. А лучше всего полностью исключить курение и алкоголь из жизни семьи, чтобы не показывать детям плохой пример.

Нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого предупреждал, что курение оказывает влияние на уровень витамина С в организме. У курильщиков, по его словам, уровень аскорбиновой кислоты в плазме крови значительно ниже, чем у некурящих, даже при одинаковом поступлении витамина с пищей.

Ранее врачи назвали новые безопасные методы отказа от курения.

