Назван витамин, которого не хватает курильщикам

Врач Исаев: у курильщиков понижено содержание витамина С в крови

Shutterstock

Курение оказывает влияние на уровень витамина С в организме. У курильщиков уровень аскорбиновой кислоты в плазме крови значительно ниже, чем у некурящих, даже при одинаковом поступлении витамина с пищей, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Это объясняется тем, что продукты горения табака вызывают выраженный оксидативный стресс, и витамин С, являясь одним из ключевых антиоксидантов, расходуется быстрее на нейтрализацию свободных радикалов. Кроме того, у курильщиков ускоряется метаболизм аскорбиновой кислоты и повышается её выведение», – отметил врач.

Доктор рекомендует курильщикам получать больше витамина С, чем людям, не имеющим этой привычки. В частности, суточная норма для курящих мужчин и женщин увеличивается примерно на 35 мг по сравнению с общепопуляционными рекомендациями.

«Однако важно подчеркнуть, что дефицит витамина С, вызванный курением, не может быть восполнен исключительно продуктами или добавками. Витамин С действительно необходим для поддержания иммунной системы, здоровья сосудов, кожи и антиоксидантной защиты. Но даже при адекватном его поступлении разрушительное действие табачного дыма на дыхательную и сердечно-сосудистую систему сохраняется. Иными словами, дополнительный витамин С не «нейтрализует» вред курения, он лишь компенсирует ускоренное истощение запасов», – рассказал доктор.

