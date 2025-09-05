Суд закрыл заседание по делу белгородского вице-губернатора о мошенничестве

Суд в закрытом режиме рассмотрит иск о взыскании 925 млн рублей с Зайнуллина

Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрит иск о взыскании около ₽925 млн с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание было закрыто в связи с имеющимися в деле сведениями, в которых содержится государственная тайна.

Помимо вице-губернатора Белгородской области, ответчиками являются экс-глава регионального управления капитального строительства Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев, связанные с компаниями «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв», а также Иван Новиков и Константин Зимин, выступавшие в ролях доверенных лиц при заключении госконтракта.

В иске, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что в период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей для строительства защитных сооружений на границе с Украиной.

По данным Генпрокуратуры, Зайнуллин и Сошников использовали свои должности для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с подставными фирмами. Установлено, что Петряков в обмен на госконтракт согласился передать откат в размере 7%. Он получил аванс для проведения работ, однако сам купил себе квартиру в Москве и автомобиль.

Сообщается, что в общей сложности было заключено 26 соглашений на сумму около ₽1,140 млн, из которых ₽925 млн получили Петряков и Боровлев с помощью Зайнуллина и Сошникова.

Ранее сообщалось, что Зайнуллин до возбуждения уголовного дела хотел уйти на СВО.