На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд закрыл заседание по делу белгородского вице-губернатора о мошенничестве

Суд в закрытом режиме рассмотрит иск о взыскании 925 млн рублей с Зайнуллина
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрит иск о взыскании около ₽925 млн с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, обвиняемого в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание было закрыто в связи с имеющимися в деле сведениями, в которых содержится государственная тайна.

Помимо вице-губернатора Белгородской области, ответчиками являются экс-глава регионального управления капитального строительства Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев, связанные с компаниями «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв», а также Иван Новиков и Константин Зимин, выступавшие в ролях доверенных лиц при заключении госконтракта.

В иске, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что в период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей для строительства защитных сооружений на границе с Украиной.

По данным Генпрокуратуры, Зайнуллин и Сошников использовали свои должности для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с подставными фирмами. Установлено, что Петряков в обмен на госконтракт согласился передать откат в размере 7%. Он получил аванс для проведения работ, однако сам купил себе квартиру в Москве и автомобиль.

Сообщается, что в общей сложности было заключено 26 соглашений на сумму около ₽1,140 млн, из которых ₽925 млн получили Петряков и Боровлев с помощью Зайнуллина и Сошникова.

Ранее сообщалось, что Зайнуллин до возбуждения уголовного дела хотел уйти на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами