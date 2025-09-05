Россиянам рассказали, какие консервы являются самыми опасными

Консервированные продукты могут представлять опасность для здоровья, поэтому их необходимо приобретать только в проверенных местах. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Самые опасные консервированные продукты — грибы и рыба. Их нельзя покупать в неизвестных местах, нужно смотреть, в чем продаются. Рыба может быть заражена описторхозом. Важно, чтобы ее хорошо просолили и прокоптили», — сказала специалист.

Она добавила, что опасной может быть и обычная тушенка, поскольку мясо могут неправильно стерилизовать.

Заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина до этого перечислила продукты из которых опасно делать домашние заготовки. По ее словам, для закруток не подходят зеленый горошек, фасоль, а также подпорченные фрукты и овощи.

Она предупредила, что главной опасностью домашнего консервирования является ботулизм, который может поразить центральную нервную систему и привести к трагическим последствиям. Споры возбудителя заболевания могут находиться в земле или размножаться в безвоздушной среде, например, в плотно закупоренной банке, отметила эксперт.

