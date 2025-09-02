На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алабай покусал шесть человек в российском селе и откусил мужчине ухо

Maryna Zhukova/Shutterstock/FOTODOM

Под Волгоградом алабай набросился на мужчину и откусил ему ухо, еще пять человек пострадали, пытаясь помочь ему. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает V1.RU.

Инцидент произошел 2 сентября рядом с общежитием №29 в рабочем поселке Светлый Яр — предварительно, собака, принадлежащая местной жительнице, убежала со двора без поводка и ошейника. Алабай повалил мужчину и начал его кусать, после чего ему на помощь бросились очевидцы. В результате шестеро пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, мужчине собака откусила ухо и повредила лицо.

Сообщается, что собаку удалось остановить только переехав ей ноги на машине. Состояние всех пострадавших оценивается как средне тяжелое, но стабильное, проводится необходимое лечение.

После произошедшего на место немедленно выехал участковый. Полиция установила хозяйку животного и проводит проверку, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее в российском селе охотничья собака покусала трехлетнюю девочку за лицо.

