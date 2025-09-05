Объявлена дата канонизации первого католического святого XXI века

Итальянский подросток Карло Акутис за подтвердившиеся чудеса исцеления станет первым святым из поколения миллениалов. 7 сентября пройдет церемония канонизации, сообщает CNN со ссылкой на папу Римского Льва XIV.

Церемония, в которой примут участие тысячи человек, состоится на площади Святого Петра.

Карло Акутис умер в 2006 году от лейкемии в возрасте 15 лет. При жизни подросток создавал сайты и распространял знания о католической вере в интернете, из-за чего его прозвали «инфлюенсером Бога».

Карло приписывают два чуда: исцеление бразильского ребенка от врожденного заболевания, поражающего поджелудочную железу, после которого в 2020 году его причислили к лику блаженных. Это был первый шаг к канонизации. Второе приписываемое Карло чудо — спасение девушки из Коста-Рики, получившей тяжелую травму головы при падении с велосипеда во Флоренции.

Процесс причисления к лику святых в Церкви обычно требует, чтобы кандидаты совершили два чуда, причем каждое из описанных сверхъестественных явлений требует тщательного изучения.

Папа Римский Франциск 24 апреля 2024 года предложил причислить подростка к католическим святым. Изначально канонизация Акутиса была запланирована на 27 апреля, но была отложена после смерти понтифика.

Тело подростка, одетого в джинсы и кроссовки Nike, покоится в стеклянной гробнице в итальянском городе Ассизи. Это место ежегодно посещают сотни тысяч людей.

Ранее Ватикан планировал рассмотреть причисление к блаженным 10 католиков из России.