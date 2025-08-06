Световой меч Дарта Вейдера и шлем Саурона выставят на торги

Компания Propstore продаст на аукционе меч Вейдера и другой знаковый реквизит

Британская компания Propstore выставит на аукцион световой меч Дарта Вейдера и другой знаковый реквизит известных фильмов. Об этом сообщается на сайте организации.

В компании отметили, что световой меч Дарта Вейдера оценивается в $1 млн. Он использовался в съемках фильмов «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».

«Это один из самых редких и востребованных реквизитов «Грааля» «Звездных войн», — говорится в сообщении.

Помимо этого, компания выставит на торги кнут и ремень Индианы Джонса (оценивается в $250-500 тысяч), шлем Саурона из «Властелина колец» ($70-140 тысяч), прибор для стирания памяти из фильма «Люди в черном» ($75-100 тысяч), меч Длинный коготь Джона Сноу из сериала «Игра престолов» и так далее. Всего с молотка уйдут около 1,5 тысячи предметов на общую сумму $10 млн.

Аукцион состоится с 4 по 6 сентября в Лос-Анджелесе.

В конце июля носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за €6200 евро. Уникальный предмет ранее оценили в €4 тыс.

Ранее редкого Лабубу продали на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.