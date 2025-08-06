На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Световой меч Дарта Вейдера и шлем Саурона выставят на торги

Компания Propstore продаст на аукционе меч Вейдера и другой знаковый реквизит
true
true
true
close
ARTSABERS

Британская компания Propstore выставит на аукцион световой меч Дарта Вейдера и другой знаковый реквизит известных фильмов. Об этом сообщается на сайте организации.

В компании отметили, что световой меч Дарта Вейдера оценивается в $1 млн. Он использовался в съемках фильмов «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».

«Это один из самых редких и востребованных реквизитов «Грааля» «Звездных войн», — говорится в сообщении.

Помимо этого, компания выставит на торги кнут и ремень Индианы Джонса (оценивается в $250-500 тысяч), шлем Саурона из «Властелина колец» ($70-140 тысяч), прибор для стирания памяти из фильма «Люди в черном» ($75-100 тысяч), меч Длинный коготь Джона Сноу из сериала «Игра престолов» и так далее. Всего с молотка уйдут около 1,5 тысячи предметов на общую сумму $10 млн.

Аукцион состоится с 4 по 6 сентября в Лос-Анджелесе.

В конце июля носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за €6200 евро. Уникальный предмет ранее оценили в €4 тыс.

Ранее редкого Лабубу продали на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами