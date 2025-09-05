Россиянам объяснили, как распознать психическое заболевание у себя или близких

Привычка выискивать в себе различные заболевания может сигнализировать о наличии психического заболевания и является поводом обратиться к специалисту. Об этом «Парламентской газете» рассказал нарколог, психиатр и психотерапевт Алексей Казанцев.

«Есть немало изначально тревожно-мнительных по психотипу людей, которые «натягивают» на себя различные диагнозы, начитавшись о них в интернете. А потом приходят на прием и начинают рассказывать, что у них, например, панические атаки, биполярное расстройство, депрессия. Среди таких много молодежи», — отметил он.

По его словам, в этом случае, а также при частом возникновении тревоги стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Казанцев добавил, что аналогичное правило касается и родственников, которые сталкиваются с такими признаками.

Данные Минздрава РФ до этого показали, что на первом месте среди российских регионов по уровню психических заболеваний находится Ненецкий автономный округ (НАО). Согласно им, в 2024 году в НАО выявлено 703,4 случая психических расстройств на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в стране. В первую пятерку регионов по заболеваемости также входят Архангельская область (697,4 на 100 тыс.), Карелия с показателем 556,3 на 100 тыс., Мордовия (554 на 100 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 на 100 тыс.).

