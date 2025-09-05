На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кому из россиян полагаются льготы на проведение газа

Депутат Гаврилов: некоторым категориям россиян положены льготы на проведение газа
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России действует программа поддержки граждан, которая предполагает субсидирование расходов на проведение газа в сумме от 100 тыс. рублей. Об этом в беседе с RT напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Государство выделяет минимум 100 тыс. рублей, но в некоторых регионах размер выплаты выше — например, в отдельных областях он достигает 200 тыс., — отметил депутат. — Субсидия предназначена, прежде всего, для социально уязвимых групп. Право на неё имеют многодетные семьи, инвалиды, ветераны и семьи участников боевых действий, а также граждане с низким уровнем дохода».

Уточнять конкретный перечень категорий населения, которым положены соответствующие льготы, следует в каждом регионе, так как везде условия программы разные, добавил Гаврилов. Для получения субсидии необходимо заключить договор на проведение газа, а затем собрать документы, включая паспорт, бумаги на дом и участок, подтверждение льготного статуса.

Заявление на получение льготы подается в органы соцзащиты или через портал «Госуслуг». После одобрения, получателю переведут средства либо напрямую через газораспределительную организацию, или компенсируют позднее – уже после проведения всех затрат, пояснил парламентарий. Речь идет именно о покрытии расходов на проведение газа в пределах участка собственника, а также на установку оборудования, заключил он.

До этого директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко рассказала «Газете.Ru», что подключить дачу к газовой сети можно либо с существенными скидками, либо бесплатно. Речь идет о догазификации — специальной социальной программе подведения газа от уже имеющейся трубы в населенном пункте к домам. С конца прошлого года это распространяется и на СНТ в случае, если оно расположено на границах уже газифицированного населенного пункта, а дом зарегистрирован как объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки (таунхаус, дом на две семьи).

Ранее в России назвали стоимость подключения дома к газу.

