Bild: в Германии бодибилдерша осталась без бюста, уронив гантель на грудь

Бодибилдерша случайно уронила гантель на грудь и осталась без бюста, пишет Bild.

Как рассказала профессиональная спортсменка Дженнифер Циенерт, она выполняла упражнение с короткими гантелями, когда потеряла контроль над весом в левой руке — снаряд упал ей на грудь. Уже после окончания тренировки женщина почувствовала: что-то пошло не так. Позже ее подозрения подтвердились: медики установили, что грудной имплантат сместился, а дополнительное обследование в больнице показало необходимость хирургического вмешательства.

Несмотря на то что оставить имплантат внутри тела было возможно, Дженнифер опасалась возможных осложнений – воспалений и долгосрочных последствий. Она приняла решение: операция должна состояться как можно скорее. Этот момент стал особенно непростым для спортсменки, поскольку она находилась в преддверии подготовки к одному из самых престижных соревнований в мире бодибилдинга.

«Я сделала эту операцию ради собственного благополучия и самочувствия», — добавила немка.

Циенерт начала свою карьеру в бодибилдинге в юном возрасте. За годы упорного труда она добилась значительных успехов, регулярно побеждая на международных турнирах.

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