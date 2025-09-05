На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мальчик, которому Путин помог в Китае, оказался уроженцем Дагестана

Меликов: получивший помощь от Путина в КНР мальчик является дагестанцем
Сергей Бобылев/РИА Новости

Больной раком мальчик, которому президент РФ Владимир Путин помог в Китае, направив на лечение в Москву, оказался уроженцем Дагестана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор республики Сергей Меликов.

«Весь Дагестан тронула новость о помощи президента страны Владимира Путина нашему юному земляку. <...> Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо от имени всех дагестанцев!» — написал Меликов.

Он добавил, что дал поручение региональному минздраву быть на связи с близкими мальчика и врачами и оказывать необходимую поддержку.

В настоящее время маленький пациент находится в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.

3 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика, которого мать привезла в Китай на лечение.

Такими самолетами, как правило, летают министры и высокопоставленные чиновники.

Ранее Путин рассказал о возможностях современной медицины.

