Разгадана тайна людей, которые видят «демонические» лица

Ученые впервые получили реалистичные изображения «демонических» лиц, которые видит пациент с редким заболеванием. Они опубликованы в журнале The Lancet.

Прозопометаморфопсия (PMO) — состояние, при котором у человека искажается восприятие лиц. Существует также метаморфопсия, при ней искажение затрагивает не только лица.

В новом исследовании ученые получили изображения лиц, которые видел 58-летний мужчина. Это стало возможным благодаря уникальности его состояния: реальные лица кажутся ему «демоническими», а изображения лиц на экране или бумаге он видит нормально. Обычно же люди с PMO видят искаженные лица и на экране, и в реальности.

Для исследования ученые сфотографировали лицо человека. Затем они показали пациенту фотографию на экране компьютера, пока он смотрел на настоящее лицо того же человека. Он в режиме реального времени рассказал им, чем отличаются лицо на экране и настоящее лицо перед ним. Ученые отредактировали фото, используя его описания.

Во время поиска участников для исследования ученые столкнулись с тем, что многим пациентам ставили неверный диагноз.

«Мы слышали от многих людей с PMO, что психиатры диагностировали у них шизофрению и назначили антипсихотические препараты, но их состояние представляет собой проблему со зрительной системой, а не с психикой. И нередко люди, у которых есть PMO, не рассказывают другим о своей проблеме с восприятием лица, потому что боятся, что другие сочтут искажения признаком психического расстройства», — рассказал старший автор, профессор психологии и наук о мозге Брэд Дюшен.

Ранее первый пациент с имплантом Neuralink поиграл в шахматы помощью силы мысли.