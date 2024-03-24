Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разгадана тайна людей, которые видят «демонические» лица

Lancet: получены изображения демонов, которые видят люди с искажением зрения

close
100%
IMAGES PROVIDED BY A. MELLO ET AL.

Ученые впервые получили реалистичные изображения «демонических» лиц, которые видит пациент с редким заболеванием. Они опубликованы в журнале The Lancet.

Прозопометаморфопсия (PMO) — состояние, при котором у человека искажается восприятие лиц. Существует также метаморфопсия, при ней искажение затрагивает не только лица.

В новом исследовании ученые получили изображения лиц, которые видел 58-летний мужчина. Это стало возможным благодаря уникальности его состояния: реальные лица кажутся ему «демоническими», а изображения лиц на экране или бумаге он видит нормально. Обычно же люди с PMO видят искаженные лица и на экране, и в реальности.

Для исследования ученые сфотографировали лицо человека. Затем они показали пациенту фотографию на экране компьютера, пока он смотрел на настоящее лицо того же человека. Он в режиме реального времени рассказал им, чем отличаются лицо на экране и настоящее лицо перед ним. Ученые отредактировали фото, используя его описания.

Во время поиска участников для исследования ученые столкнулись с тем, что многим пациентам ставили неверный диагноз.

«Мы слышали от многих людей с PMO, что психиатры диагностировали у них шизофрению и назначили антипсихотические препараты, но их состояние представляет собой проблему со зрительной системой, а не с психикой. И нередко люди, у которых есть PMO, не рассказывают другим о своей проблеме с восприятием лица, потому что боятся, что другие сочтут искажения признаком психического расстройства», — рассказал старший автор, профессор психологии и наук о мозге Брэд Дюшен.

Ранее первый пациент с имплантом Neuralink поиграл в шахматы помощью силы мысли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами