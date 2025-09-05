На Украине подросток собирался напасть с ножом на школьников и учителей

В Закарпатской области подросток планировал в прямом эфире напасть на школу

Подросток из Закарпатской области Украины планировал в прямом эфире напасть с ножом на учеников и сотрудников одной из местных школ. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 15-летнего парня задержали в момент, когда он пытался зайти в образовательное учреждение с ножом в рюкзаке. В это время школьник уже запустил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

«Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из социальных сетей подросток писал о своих намерениях», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время ученики и сотрудники школы находятся в безопасности. Правоохранители продолжают осуществлять необходимые следственные действия.

В июле в школу в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии ворвался 16-летний подросток с ножом и напал на детей и педагогов. Как сообщило издание NDTV, в результате пострадали три человека — 34-летняя учительница, восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик. Последнего спасти не удалось.

Официально тип оружия назван не был. Однако представитель местной мэрии Жеверсон Циммерманн рассказал, что пострадавшие получили колотые ранения.

Ранее в Германии задержали подростка, с ножом напавшего на школьника.