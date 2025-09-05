Психолог объяснила популярность у молодежи тренда на подрезание рта

Популярный у молодежи тренд на подрезание уголков рта для создания так называемой «улыбки Джокера» вызван желанием получить признание и любовь аудитории, привлечь внимание к своей персоне, считает психолог Ольга Бурлакова. В беседе с RT она сравнила это с поведением ребенка, который намеренно кричит или бросает вещи.

Подобные тренды кажутся странными с точки зрения здравого смысла, но им можно найти объяснение, отметила специалист.

«Молодежь действительно подвергает себя различным методам коррекции, потому что все, что на хайпе, дает возможность повысить свою узнаваемость в блогах и, таким образом, больше заработать или просто получить ощущение признания и восхищения», — пояснила психолог.

На такой шаг, по ее мнению, решаются преимущественно молодые блогеры, которые пытаются компенсировать недополученное в семье внимание. В пример Бурлакова привела поведение ребенка, который начинает намеренно кричать, бросать вещи и устраивать истерики, чтобы взрослые обратили на него внимание – тренд на улыбку Джокера это, по сути, то же самое, убеждена эксперт.

Однако важно помнить, что такие домашние операции грозят серьезными последствиями для здоровья. Подобные вмешательства в косметологии допускаются только после 18 лет и по строгим показаниям при необходимости исправить какие-то эстетические дефекты. Как отметил врач-терапевт Андрей Кондрахин, зона носогубного треугольника называется «зоной смерти». Любые манипуляции на этом участке лица грозят серьезным воспалением, что может привести к менингиту и летальному исходу, заключил он.

До этого доктор медицинских наук, врач -педиатр Одинцовской областной больницы, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Подмосковья Павел Бережанский предупредил, что при подрезании уголков рта можно не только занести инфекцию через открытую рану, но и получить более серьезный диагноз, включая гепатит и ВИЧ. Более того, если разрезы заденут нервы, то это неминуемо приведет к утрате нормальной мимики, у человека может начаться непроизвольное подтекание слюны. В конечном итоге рот человека будет выглядеть неестественно, артикуляция нарушится, начнутся проблемы с речью, подчеркнул врач.

