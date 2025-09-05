На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажир самолета избил попутчика кулаками и сорвал рейс

Британец избил жителя Турции на борту самолета и спровоцировал экстренную посадку
true
true
true
close
Shutterstock/Bizi88

Пассажир самолета напал с кулаками на попутчика и спровоцировал экстренную посадку, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Турцию. Во время полета 35-летний британец внезапно проявил агрессию и напал на 41-летнего турецкого гражданина. Нападавший успел несколько раз ударить его кулаком, прежде чем был обезврежен.

Узнав о произошедшем в салоне, пилоты самолета приняли решение о вынужденной посадке в аэропорту Салоников в Греции. После этого пострадавшего передали медикам, какие именно он получил травмы, не уточняется.

Британцу предъявили обвинения в создании помех транспортному сообщению, умышленном нанесении телесных повреждений, неподчинении приказам и нарушении общественного порядка. Вскоре он предстанет перед судом.

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за выкрикивавшего расистские лозунги пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами