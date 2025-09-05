Пассажир самолета избил попутчика кулаками и сорвал рейс

Пассажир самолета напал с кулаками на попутчика и спровоцировал экстренную посадку, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Турцию. Во время полета 35-летний британец внезапно проявил агрессию и напал на 41-летнего турецкого гражданина. Нападавший успел несколько раз ударить его кулаком, прежде чем был обезврежен.

Узнав о произошедшем в салоне, пилоты самолета приняли решение о вынужденной посадке в аэропорту Салоников в Греции. После этого пострадавшего передали медикам, какие именно он получил травмы, не уточняется.

Британцу предъявили обвинения в создании помех транспортному сообщению, умышленном нанесении телесных повреждений, неподчинении приказам и нарушении общественного порядка. Вскоре он предстанет перед судом.

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за выкрикивавшего расистские лозунги пассажира.