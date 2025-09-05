Психолог объяснила, как общаться в родительских чатах без конфликтов

В родительских чатах не стоит позволять себе переходить на личности и унижать собеседников. Об этом »Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Тем, кто столкнулся с нападками, она посоветовала интеллигентно «поставить» собеседников на место — напомнить им о цели общения и призвать к взаимному уважению и порядку.

«В родительских чатах, в отличие от школьных с участием учителя, чаще всего идут серьезные баталии, потому что там нет модератора, который мог бы призвать к порядку. Кто-то должен периодически брать на себя такую функцию и напоминать про общие цели. Например: «Давайте, пожалуйста, каждый выскажет свое мнение, и затем мы будем искать какой-то компромисс», — сказала Игонина.

По ее словам, для противостояния агрессору лучше объединиться, чтобы выражать поддержку тому, кто решит призвать провокатора «сбавить обороты». Если разрешить конфликт не получается, можно выйти из чата, добавила эксперт.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова до этого говорила, что в Москве все школьные и родительские чаты с 1 сентября переведут в мессенджер MAX.

Ранее сообщалось, что в России повысили штрафы за неисполнение родительских обязанностей.