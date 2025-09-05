На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как общаться в родительских чатах без конфликтов

Психолог Игонина: в родительских чатах не стоит переходить на личности
true
true
true
close
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

В родительских чатах не стоит позволять себе переходить на личности и унижать собеседников. Об этом »Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Тем, кто столкнулся с нападками, она посоветовала интеллигентно «поставить» собеседников на место — напомнить им о цели общения и призвать к взаимному уважению и порядку.

«В родительских чатах, в отличие от школьных с участием учителя, чаще всего идут серьезные баталии, потому что там нет модератора, который мог бы призвать к порядку. Кто-то должен периодически брать на себя такую функцию и напоминать про общие цели. Например: «Давайте, пожалуйста, каждый выскажет свое мнение, и затем мы будем искать какой-то компромисс», — сказала Игонина.

По ее словам, для противостояния агрессору лучше объединиться, чтобы выражать поддержку тому, кто решит призвать провокатора «сбавить обороты». Если разрешить конфликт не получается, можно выйти из чата, добавила эксперт.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова до этого говорила, что в Москве все школьные и родительские чаты с 1 сентября переведут в мессенджер MAX.

Ранее сообщалось, что в России повысили штрафы за неисполнение родительских обязанностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами