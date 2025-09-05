Эксперт: удаление файла с телефона не защищает его от утечки в руки мошенников

Обычное удаление фотографии из галереи или менеджера файлов не гарантирует, что в случае взлома его не обнаружат. На самом деле снимок легко восстановить, так как он остаётся в резервных копиях, облачных сервисах или кеше приложений, доступ к которым могут получить мошенники, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Автоматическая синхронизация с «Google Фото», iCloud, «Яндекс Диском» и другими сервисами часто включена по умолчанию. Даже если удалить изображение с устройства, оно нередко остаётся в облаке или в резервных копиях», — подчеркнул специалист.

Также часто снимки после удаления остаются в скрытых альбомах, временных хранилищах, а также долгие недели доступны для восстановления через системные инструменты. Поэтому обычное удаление файла не подразумевает за собой его фактического стирания с устройства.

До момента, пока не будет перезаписана операционная система, такие файлы можно будет восстановить, особенно если речь идет об андроидах, отметил Рыбников. На таких смартфонах, по его словам, можно пробраться к внутреннему хранилищу как через root-доступ, так и через внешние утилиты. Что касается Apple, то на таких устройствах после удаления файлы остаются в специальном альбоме в течение месяца. Кроме того, их можно найти в резервных копиях iCloud, если соответствующая функция не отключена.

Чтобы по-настоящему защитить файл от утечки, важно понимать, где он может остаться после удаления. Для этого нужно проверять настройки синхронизации, контролировать содержимое облаков, а также отслеживать, каким приложениям на устройстве открыт доступ к галерее.

«Чем лучше вы осознаёте принципы работы сервисов и приложений, тем меньше вероятность утечки данных», — заключил эксперт.

Напомним, до этого Рыбников также предупреждал, что россиянам важно подумать о том, чтобы защитить свои запросы к ИИ от возможной утечки данных. По его словам, ИИ-модели подвержены атакам хакеров, которые могут завладеть всей информацией, которую пользователь когда-либо вводил в систему. Причём особенно уязвимы перед атаками злоумышленников ИИ-модели, которые обучаются на открытых источниках информации или продолжают обучение на запросах пользователей. К наименее рискованным вариантам использования ИИ он отнёс применение локальных моделей, которые работают автономно и не сохраняют данные в облачном хранилище.

