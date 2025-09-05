На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: удаление файла с телефона не защищает его от утечки в руки мошенников

IT-специалист Рыбников: удаление фото из галереи не спасает от утечки данных
true
true
true
close
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Обычное удаление фотографии из галереи или менеджера файлов не гарантирует, что в случае взлома его не обнаружат. На самом деле снимок легко восстановить, так как он остаётся в резервных копиях, облачных сервисах или кеше приложений, доступ к которым могут получить мошенники, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Автоматическая синхронизация с «Google Фото», iCloud, «Яндекс Диском» и другими сервисами часто включена по умолчанию. Даже если удалить изображение с устройства, оно нередко остаётся в облаке или в резервных копиях», — подчеркнул специалист.

Также часто снимки после удаления остаются в скрытых альбомах, временных хранилищах, а также долгие недели доступны для восстановления через системные инструменты. Поэтому обычное удаление файла не подразумевает за собой его фактического стирания с устройства.

До момента, пока не будет перезаписана операционная система, такие файлы можно будет восстановить, особенно если речь идет об андроидах, отметил Рыбников. На таких смартфонах, по его словам, можно пробраться к внутреннему хранилищу как через root-доступ, так и через внешние утилиты. Что касается Apple, то на таких устройствах после удаления файлы остаются в специальном альбоме в течение месяца. Кроме того, их можно найти в резервных копиях iCloud, если соответствующая функция не отключена.

Чтобы по-настоящему защитить файл от утечки, важно понимать, где он может остаться после удаления. Для этого нужно проверять настройки синхронизации, контролировать содержимое облаков, а также отслеживать, каким приложениям на устройстве открыт доступ к галерее.

«Чем лучше вы осознаёте принципы работы сервисов и приложений, тем меньше вероятность утечки данных», — заключил эксперт.

Напомним, до этого Рыбников также предупреждал, что россиянам важно подумать о том, чтобы защитить свои запросы к ИИ от возможной утечки данных. По его словам, ИИ-модели подвержены атакам хакеров, которые могут завладеть всей информацией, которую пользователь когда-либо вводил в систему. Причём особенно уязвимы перед атаками злоумышленников ИИ-модели, которые обучаются на открытых источниках информации или продолжают обучение на запросах пользователей. К наименее рискованным вариантам использования ИИ он отнёс применение локальных моделей, которые работают автономно и не сохраняют данные в облачном хранилище.

Ранее россиянам рассказали о риске утечки личных данных через «Госуслуги».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами