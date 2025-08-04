Эксперт объяснил, как защитить запросы к ИИ от утечки данных

Активно использующим технологии искусственного интеллекта россиянам важно подумать о том, чтобы защитить свои запросы от возможной утечки данных. ИИ-модели подвержены атакам хакеров, которые могут завладеть всей информацией, которую пользователь когда-либо вводил в систему, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам специалиста, особенно уязвимы перед атаками злоумышленников ИИ-модели, которые обучаются на открытых источниках информации или продолжают обучение на запросах пользователей. При этом в России действует закон о защите персональных данных, запрещающий сообщать информацию третьим лицам без согласия субъекта. По этой причине россиянам важно знать, где и как обрабатываются его запросы, подчеркнул Рыбников.

«Даже если сервис утверждает, что не сохраняет данные, отсутствие прозрачной политики хранения и обработки информации может привести к нарушению закона», — пояснил он.

К наименее рискованным вариантам использования ИИ он отнес применение локальных моделей, которые работают автономно и не сохраняют данные в облачном хранилище.

Также можно использовать корпоративные версии ИИ, так как они часто предусматривают защиту данных, в том числе не предполагают обучение модели на запросах пользователей. Если такой возможности нет, то удалять чувствительные данные придется вручную, включая личные имена людей, контакты, номера документов и прочую информацию, объяснил эксперт. Он посоветовал не загружать в ИИ конфиденциальные документы и не работать с подозрительными шаблонами.

Историю запросов ИИ-сервисы сохраняют даже если не подключаются к интернету, поэтому важно не забывать про очистку кеша, а также применение шифрования файловой системы. Для этого можно использовать Windows, macOS или Linux.

«Также рекомендуется ограничить доступ к ИИ-программам с помощью настроек прав пользователей», — заключил Рыбников.

До этого руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что число утечек персональных данных россиян вырастет более чем на 10% во втором полугодии по сравнению с первым. Он рекомендовал россиянам сокращать информацию, которую человек раскрывает о себе, в любых анкетах и предоставлять только минимально необходимые сведения. Помимо этого, эксперт напомнил о возможности отозвать разрешение на использование своих персональных данных и удалить их.

Ранее сообщалось, что в России нейросеть начнет выявлять нарушения ПДД велокурьеров.