Россиянам объяснили, сколько зубной пасты нужно наносить на щетку

Многие считают, что чем больше зубной пасты на щетке, тем лучше очищаются зубы. Однако это заблуждение. В беседе с «Газетой.Ru» ведущий ортодонт EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова рассказала, какое количество пасты действительно необходимо для эффективной гигиены полости рта и чем опасно его нарушение.

«Для взрослых достаточно полоски пасты длиной около одного сантиметра. Этого количества хватает, чтобы образовалась пена и активировались полезные компоненты, укрепляющие эмаль и защищающие десны», — пояснила специалист.

По ее словам, нанесение слишком маленького количества снижает эффективность чистки.

«Если пасты недостаточно, не создается защитная пленка из фторидов, которая препятствует разрушению эмали. Кроме того, хуже удаляются зубной налет и остатки пищи. В итоге чистка становится формальной и не выполняет своих функций», — отметила врач.

С другой стороны, чрезмерное использование пасты тоже не приносит пользы.

«Избыточное количество создает иллюзию чистоты за счет обильной пены, и человек нередко завершает процедуру раньше времени. Кроме того, повышается риск того, что абразивные частицы будут излишне воздействовать на эмаль и десны», — объяснила Барагунова.

Врач добавила, что для детей нормы другие: до трех лет — порция размером с рисовое зерно, с трех до шести лет — размером с горошину.

«Важно помнить, что качество чистки определяется не количеством пасты, а техникой и временем. Две минуты, правильные движения щеткой и регулярность — именно это гарантирует здоровье зубов, а не дополнительный слой пасты», — подчеркнула ортодонт.

